Хамзат Чимаев: «Для Ярослава Амосова не будет проблемой драться в UFC»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о перспективах чемпиона Bellator Ярослава Амосова в UFC.

«Я думаю, Ярослав – хороший боец хорошего уровня. Для него не будет проблемой драться в UFC. Многие бойцы в России, в Америке, которые не выступают в UFC, – хорошие ребята хорошего уровня. Люди по разным организациям дерутся, где им комфортно.

Ярослав – чемпион Bellator, достойный парень, достойный чувак. Приятно было с ним работать. Ему было чему у меня поучиться, и я могу поучиться у хорошего чувака.

Я всегда рад работать с хорошими пацанами. У парня не просто так 26-0. В любой организации есть хорошие ребята и плохие тоже есть», – сказал Чимаев.

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