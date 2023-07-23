Корешков – о возможном поединке с украинцем Амосовым: «Не самый приятный бой. А что делать?»
Андрей Корешков высказался о возможном поединке против Ярослава Амосова.
– Твоя цель – это титул. А титул сейчас у Ярослава Амосова, и понятно, что если у вас будет противостояние, будет этнический окрас.
– Блин, на самом деле, конечно, не самый приятный бой. Но, тем не менее, что делать?
А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить, – сказал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.
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