Корешков – о возможном поединке с украинцем Амосовым: «Не самый приятный бой. А что делать?»

Теги MMA Bellator Андрей Корешков Ярослав Амосов Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков высказался о возможном поединке против Ярослава Амосова.

– Твоя цель – это титул. А титул сейчас у Ярослава Амосова, и понятно, что если у вас будет противостояние, будет этнический окрас.

– Блин, на самом деле, конечно, не самый приятный бой. Но, тем не менее, что делать?

А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить, – сказал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

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2 комментария

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Алексей Толстюк
Та какое победить, в 1 калитку убьет тебя
+3
-3
0
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Kurt
Конечно не самый приятный, Амосов прото размажет друга Шлеменко.
+2
-2
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