Александр Шаблий: «Готов перейти в UFC только, если это будут громкие бои. Бой в статусе чемпиона Bellator – мои мысли наперед»

Боец Bellator Шаблий рассказал, в каком случае согласится на переход в UFC.

«Я всегда грезил UFC. В 20-21 год я мечтал туда попасть. Никогда не стремился стать чемпионом в российской организации, хотя был претендентом и у меня срывались титульные бои. В каждом промоушене я был претендентом, но в силу обстоятельств за пояс так и не подрался. Соперник травмировался, Fight Nights на какое-то время остановил свою деятельность, в ACA был бой с Вартаняном.

Как раз перед боем с Вартаняном я приехал в США. Тренера сказали, чтобы я остался здесь, провел бой в местной организации и меня могут подписать. Не мог себе позволить это из-за договоренности с ACA. Надо было закрывать поражение, потом второй бой, травма, и я перегорел с этой организацией.

Реально сейчас я готов перейти в UFC только, если это будут громкие бои. Здесь я тренировался с топ-именами и знаю, из какого они теста. Ничего невероятного в этой организации нет. Если я перейду туда в качестве чемпиона, это будет другой уровень. Бой в статусе чемпиона Bellator против чемпиона UFC. Но это мысли наперед. Заглядывать не хочу. Просто мечты», – заявил боец Bellator Александр Шаблий.

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