Bellator 301: Амосов и Джексон подерутся в главном событии, Шаблий проведет бой с Фрейре

В ночь на 18 ноября в Чикаго, штат Иллинойс, состоится турнир Bellator 301.

В главном событии вечера пройдет титульный поединок в полусреднем весе между (27-0) и Джейсоном Джексоном (16-4).

Амосов в последний раз дрался в феврале, когда победил Логана Сторли судейским решением. Джексон идет на серии из шести побед.

Также в основном карде турнира состоится полуфинальный поединок в рамках Гран-при в легком весе между (23-3) и (25-11).

Шаблий в марте нокаутировал Тофика Мусаева – теперь на его счету четыре победы в Bellator. Фрейре в июле выиграл у Роберто Де Соузы.

Чемпион Bellator дарил тренеру квартиру и идет на рекорде 27-0. Его уже называют украинским Хабибом

Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS