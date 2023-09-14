Bellator 301: Амосов и Джексон подерутся в главном событии, Шаблий проведет бой с Фрейре

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Патрики Фрейре Александр Шаблий Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 18 ноября в Чикаго, штат Иллинойс, состоится турнир Bellator 301.

В главном событии вечера пройдет титульный поединок в полусреднем весе между Ярославом Амосовым (27-0) и Джейсоном Джексоном (16-4).

Амосов в последний раз дрался в феврале, когда победил Логана Сторли судейским решением. Джексон идет на серии из шести побед.

Также в основном карде турнира состоится полуфинальный поединок в рамках Гран-при в легком весе между Александром Шаблием (23-3) и Патрики Фрейре (25-11).

Шаблий в марте нокаутировал Тофика Мусаева – теперь на его счету четыре победы в Bellator. Фрейре в июле выиграл у Роберто Де Соузы.

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