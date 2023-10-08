Кокер – о продаже Bellator: «Не хочу спекуляций, я не владею компанией. Надеюсь, скоро наступит ясность»

Скотт Кокер заявил, что не знает, когда станет известно о продаже Bellator.

«Две недели назад говорили: «О, продажа случится через неделю». Поэтому я не хочу загадывать и заниматься спекуляциями.

Когда продадут компанию? Продадут ли ее вообще? Это просто спекуляции и несправедливо к нам: мы провели 300-е событие, последние 8-9 лет мы выросли и проводим очень хорошие бои.

Надеюсь, скоро наступит ясность. Я не владею Bellator, это не моя компания. Не мне решать: владеть, продавать, сохранять или объединять ее с кем-то. За это отвечает Viacom», – сказал президент Bellator Скотт Кокер.

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Уайт считает, что Showtime несет убытки: «Они не хотят оставаться в Bellator, не развиваются в боксе. Возможно, нет денег»