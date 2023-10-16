Давид Бенавидес: «Хочу подраться с Биволом, как только перейду в полутяжелый вес»

Теги Дмитрий Бивол бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Давид Бенавидес хочет подраться с Дмитрием Биволом в полутяжелом весе.

«Хочу подраться с Биволом, как только перейду в полутяжелый вес. Я полностью готов и хочу доказать, что я лучший.

Видели наши спарринги с Дмитрием? Он отличный парень и классный боксер, но я могу устроить ему проблемы. Когда я был молодым и толстым, все говорили, что я ничего не добьюсь, отсюда я и черпаю свой боевой дух», – заявил чемпион мира по боксу Давид Бенавидес.

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