Бывшая жена Бивола – боксеру: «Я сделала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! И вот как ты поступил со мной?»

Бывая жена Дмитрия Бивола заявила, что сделал аборт в 19 лет по требованию мужа.

«С татуировкой с твоим именем, сделанной в 19 лет. Заслужил ли ты это, слабое создание?

А вот это я. Психопат несчастный. После игр твоей мамки потеряла 8 кг за две недели. Жалели вы меня? Мать детей и внуков ваших. Почти убитая свекровью. Худая в марте 23 года.

Я молила Бога за тебя, отдавала свое здоровье. Делала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! Когда твоя мать выбирала, где мне его делать! В мои-то 19 лет! И вот как ты поступил со мной?» – написала в соцсетях Екатерина Бивол.

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