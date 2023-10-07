Бывшая жена Бивола – боксеру: «Я сделала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! И вот как ты поступил со мной?»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Бывая жена Дмитрия Бивола заявила, что сделал аборт в 19 лет по требованию мужа.

«С татуировкой с твоим именем, сделанной в 19 лет. Заслужил ли ты это, слабое создание?

А вот это я. Психопат несчастный. После игр твоей мамки потеряла 8 кг за две недели. Жалели вы меня? Мать детей и внуков ваших. Почти убитая свекровью. Худая в марте 23 года.

Я молила Бога за тебя, отдавала свое здоровье. Делала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! Когда твоя мать выбирала, где мне его делать! В мои-то 19 лет! И вот как ты поступил со мной?» – написала в соцсетях Екатерина Бивол.

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6 комментариев

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Вячеслав Тотров
скоро мы узнаем сколько раз она ему носки постирала за время совместной жизни
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Назар Игорь
Как же важно было узнать что бывшая жена Бивола сделала аборт. Спасибо Спортсу за столь необходимую для всех информацию.
+6
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VictorVallecano
Ответ Denis0017
Позорище, его молчание в этой ситуации в сто раз достойнее её "комментариев"
Нет дыма без огня. Димончик, видимо, тот еще тип с душком.
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Denis0017
Позорище, его молчание в этой ситуации в сто раз достойнее её "комментариев"
+2
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Yoursistersboyfriend
Ахахах, я не понимаю че она не успокоится то и чего хочет добиться. Сколько можно то, неужели окончательно слетела с катушек и вышла на режим "новый день - новая предъява"
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fedorbazaykin
Что-то пока аборт не особо вяжется с карьерой боксёра. У Фрезера уже было несколько детей к 16 годам
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