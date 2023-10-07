Эдди Хирн: «Мы планируем, что Бивол подерется в одну ночь с Хейни»
Эдди Хирн рассказал о ближайших планах Дмитрия Бивола.
«Мы планируем, чтобы Бивол подрался в одну ночь с Хейни. Посмотрим, получится ли это. Если нет, то он все еще может выйти в ринг в декабре, но наиболее вероятный вариант – начало января. Дима же хочет драться в декабре.
Бивол не парится. Это одна из проблем. Дмитрий настолько хорош, что любой соперник из топ-15 вряд ли его удивит. Ему нужно драться», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Добавим, что Дэвин Хейни подерется 9 декабря с Реджисом Прогрейсом. Бой состоится в Сан-Франциско (США).
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