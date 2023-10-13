Экс-жена Бивола ответила на вопрос о переезде в Казахстан

Экс-супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола ответила на вопрос о переезде в Казахстан и высказалась о религии,

- Готова поехать в Казахстан, если полюбишь?

– Вы знаете, я поехала из-за мужа в Лос-Анджелес – на другой континент за океан из-за любви, поэтому, разумеется, в близлежащий к моей родине Казахстан я бы могла поехать, но я никогда не брошу мою страну.

То есть мой дом может быть в двух странах, но мой дом в России, мой дом в Санкт-Петербурге будет всегда. Я готова жить на две страны, особенно если это так рядом.

Все-таки это не Лос-Анджелес, не Америка, но буду приезжать всегда домой, хотя бы раз в два месяца – это минимум. Я не могу жить без Санкт-Петербурга, – ответила Екатерина Бивол.

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