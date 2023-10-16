Пауло Коста: «Операция прошла успешно. Надеюсь, что буду готов к бою через шесть недель»

Пауло Коста надеется вернуться в октагон уже в этом году.

«Спасибо всем поклонникам за проявленную любовь, которая так важна для меня в это тяжелое время. Спасибо Богу, спасибо UFC за то, что предоставил мне все, что нужно здесь, в Абу-Даби!

Вчерашняя операция прошла успешно. Через шесть недель, надеюсь, буду готов к бою. Благодарен промоушену за оказанную помощь. Спасибо моей команде – я горжусь вами и благодарен за все!» – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Напомним, что юой Хамзата Чимаева и Пауло Косты планировался на UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Косту заменит Камару Усман.

Коста – об отмене боя с Чимаевым: «Я госпитализирован и сделал вторую операцию вчера. Врачи настаивают на еще одной»

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