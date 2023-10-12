Усман – о бое с Чимаевым: «Давайте займемся делом»

Камару Усман обратился к фанатам перед боем с Хамзатом Чимаевым.

«Давайте займемся делом», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полусреднем весе .

Напомним, что Усман принял бой с за 11 дней до турнира UFC 294, где с представителем ОАЭ должен был подраться , снявшийся из-за стафилококка.

У Чимаева тоже сменился соперник – он подерется с Усманом, а не Костой. Турнир в Абу-Даби перевернулся

Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)