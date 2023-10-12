Усман – о бое с Чимаевым: «Давайте займемся делом»

Теги UFC MMA Камару Усман Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман обратился к фанатам перед боем с Хамзатом Чимаевым.

«Давайте займемся делом», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

Напомним, что Усман принял бой с Хамзатом Чимаевым за 11 дней до турнира UFC 294, где с представителем ОАЭ должен был подраться Пауло Коста, снявшийся из-за стафилококка.

У Чимаева тоже сменился соперник – он подерется с Усманом, а не Костой. Турнир в Абу-Даби перевернулся

Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)

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4 комментария

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Серега Антонов
За Комара!!!
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azureon
в своё время Масвидаль против Усмана также на коротком выходил и также в Абу-Даби, теперь Усман в такой ситуации, интересно получилось)
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