Коста – об отмене боя с Чимаевым: «Я госпитализирован и сделал вторую операцию вчера. Врачи настаивают на еще одной»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста заявил, что ляжет на еще одну операцию из-за последствий стафилококка.

«Это послание для моих фанатов. К сожалению, я госпитализирован, и вчера мне пришлось сделать вторую операцию. По словам врачей, в пятницу потребуется третья. Так что по медицинским показаниям меня не допустят до боя 21 октября.

Кард в Абу-Даби по-прежнему великолепен. Я не доволен, но это все. Вернусь до конца 2023 года», – написал в соцсетях топовый средневес UFC Пауло Коста, который должен был 21 октября подраться с Хамзатом Чимаевым.

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1 комментарий

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Gasan92
Ладно, здоровья тебе. В декабре было бы идеально вновь сделать этот бой.
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