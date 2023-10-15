Александр Волкановски: «Хочу принести Махачеву боль. Планирую его нокаутировать»

Александр Волкановски рассказал о плане на бой с Исламом Махачевым.

«Это будет зрелищный бой. Очевидно, я хочу принести ему боль. Мы постараемся сделать так, чтобы этот бой закончился досрочно.

Не собираюсь проверять дыхалку Ислама. Учитывая, насколько я сейчас заряжен, насколько свеж – как физически, так и психологически, – я буду крайне опасен. Планирую нокаутировать Махачева», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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