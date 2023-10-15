Александр Волкановски: «Хочу принести Махачеву боль. Планирую его нокаутировать»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски рассказал о плане на бой с Исламом Махачевым.

«Это будет зрелищный бой. Очевидно, я хочу принести ему боль. Мы постараемся сделать так, чтобы этот бой закончился досрочно.

Не собираюсь проверять дыхалку Ислама. Учитывая, насколько я сейчас заряжен, насколько свеж – как физически, так и психологически, – я буду крайне опасен. Планирую нокаутировать Махачева», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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9 комментариев

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Андерлехт Брюггевич
удивительно, как волкановски из самого неизвестного и унылого чемпиона UFC, стал одним из самых крутых бойцов организации.
вот что значит усердие и бойцовский айкью
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Диономис
Если Волк победит, то будет наводнение.
+5
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PokaNeBatya
Ответ Диономис
Если Волк победит, то будет наводнение.
чего уж там, все континенты воссоединятся в одну единую Пангею )
+5
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Назар Игорь
Потомок Александра Македонского не должен проиграть.
все македонцы - потомки Александра? Или только тёзки?)
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Диономис
Если Волк победит, то будет наводнение.
будет бесплатное отопление на несколько сезонов)
+2
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+2
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Buttowski
Удивительно , что Алекс до реванша успел защитить свой титул против Яира, а Махачев ни одного боя не провёл.
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Karpins
Ничего против Ислама не имею, но тут топить буду за Алекса. Поражаюсь, как он легко принимает такой вызов.
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Oleg Where
Ответ Назар Игорь
Потомок Александра Македонского не должен проиграть.
Ну потомок с большой натяжкой, Македонский все таки этнический грек, а у Волкановски только у мамы греческие корни.
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