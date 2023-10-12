Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»

Ислам Махачев рассказал, как отреагировал на травму Чарльза Оливейры.

«Мой менеджер Али прислал сообщение: «Твой соперник выбыл». и я просто ответил ему: «Найди мне кого-нибудь, неважно кого».

Я просто хочу драться в Абу-Даби. Потому последние три месяца тренируюсь и почти сделал вес, хочется побить кого-нибудь.

Затем я заснул, потом проснулся на тренировку, и Абдель-Азиз прислал мне фотографию – будет реванш с Волкановски», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Волкановски – о плане на бой с Махачевым: «Через 10 дней я шокирую мир. Давайте уже финишируем этого парня»

Алекс Волкановски: «Был ли я в отпуске? Да, выпивал и отдыхал»