Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев рассказал, как отреагировал на травму Чарльза Оливейры.

«Мой менеджер Али прислал сообщение: «Твой соперник выбыл». и я просто ответил ему: «Найди мне кого-нибудь, неважно кого».

Я просто хочу драться в Абу-Даби. Потому последние три месяца тренируюсь и почти сделал вес, хочется побить кого-нибудь.

Затем я заснул, потом проснулся на тренировку, и Абдель-Азиз прислал мне фотографию – будет реванш с Волкановски», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

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