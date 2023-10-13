Иван Штырков: «У Волкановски нет шансов. Махачев досрочно закончит бой»

Теги UFC MMA Иван Штырков Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков уверен, что Александр Волкановски проиграет Исламу Махачеву.

«Два совершенно разных оппонента – Чарльз Оливейра и Волкановски. Если австралиец реально получил короткое уведомление, у него нет шансов подготовиться на пять раундов против Махачева. Если не брать во внимание всякие форс-мажоры.

Думаю, шансов нет. Махачев досрочно закончит бой. Алекс, конечно, неудобен, но дистанция пять раундов – это слишком для бойца, который не готовился на нее заранее. В третьем-четвертом раунде все закончится», – сказал боец ММА Иван Штырков.

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1 комментарий

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Комнатный Герой💪
Форс мажоры есть, а шансов нет! Ветеран UFC фигни не скажет))
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