Волкановски – о плане на бой с Махачевым: «Через 10 дней я шокирую мир. Давайте уже финишируем этого парня»

Алекс Волкановски заявил, что намерен финишировать Ислама Махачева.

«Многие скажут: «Не может быть, он сошел с ума выходить на коротком уведомлении». Но это шанс. Многие люди на такое не пойдут.

Хотел бы я лагерь получше? Да, конечно. Вы знаете, каков я в тренировочном процессе: люблю все отрабатывать.

Но я гожусь для этой работы. Если кто-то может встать с дивана и за 10 дней до боя принять такой вызов, то это я. Через сколько дней мир будет шокирован? 10 дней?

К счастью, я постоянно тренируюсь. Первый бой сделал меня лучшим бойцом. Честно говоря, мои последующие тренировки скорректировались: защита от от тейкдаунов, скрэмблы, понимание работы на земле.

Я узнал очень много, что использовал в лагере перед . Как только прошла операция, продолжил много работать. Сумасшедший поворот событий, но мне это нравится!

Давайте уже финишируем этого парня. На мне нет никакого давления. Все давление на . Я просто встал с дивана», – сказал чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски.

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