Волкановски – о плане на бой с Махачевым: «Через 10 дней я шокирую мир. Давайте уже финишируем этого парня»
Алекс Волкановски заявил, что намерен финишировать Ислама Махачева.
«Многие скажут: «Не может быть, он сошел с ума выходить на коротком уведомлении». Но это шанс. Многие люди на такое не пойдут.
Хотел бы я лагерь получше? Да, конечно. Вы знаете, каков я в тренировочном процессе: люблю все отрабатывать.
Но я гожусь для этой работы. Если кто-то может встать с дивана и за 10 дней до боя принять такой вызов, то это я. Через сколько дней мир будет шокирован? 10 дней?
К счастью, я постоянно тренируюсь. Первый бой сделал меня лучшим бойцом. Честно говоря, мои последующие тренировки скорректировались: защита от от тейкдаунов, скрэмблы, понимание работы на земле.
Я узнал очень много, что использовал в лагере перед Родригесом. Как только прошла операция, продолжил много работать. Сумасшедший поворот событий, но мне это нравится!
Давайте уже финишируем этого парня. На мне нет никакого давления. Все давление на Махачеве. Я просто встал с дивана», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.
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