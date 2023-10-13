Тренер Волкановски: «Алекс выиграет у Махачева и похоронит самбо»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Волкановски уверен в победе Александра над Исламом Махачевым.

«Я давно знаком с Волкановски – если бы он не был уверен в победе, то не согласился бы на поединок. Он верит, что сможет побить Махачева. Даже на коротком уведомлении.

Победа превратит Волкановски в парня, который похоронил самбо. Этот вид единоборств перестанет быть актуальным, что только укрепит наследие Александра в спорте. Большая часть единоборств исчезла еще в 1993 году, но самбо каким-то образом удалось выжить.

Волкановски окончательно добьет самбо, и мы больше не услышим об этом русском танцоре... Когда я впервые услышал про самбо, то подумал, что это бразильский танец», – сказал глава B Team Jiu-Jitsu Крейг Джонс.

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1 комментарий

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eyshon
В итоге танцором окажешься сам)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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