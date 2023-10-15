Рой Джонс-младший – о победе Цзю: «Мне понравилось, но хотелось бы увидеть бой с Чарло»

Теги Рой Джонс-младший Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс-младший хочет, чтобы Тимофей Цзю подрался с Джермеллом Чарло.

«Мне понравилось выступление Тимофея Цзю! Поздравляю его с этой победой. Но мне хотелось бы увидеть его бой с Чарло», – заявил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, что прошедшей ночью Цзю единогласным решением судей победил Мендозу, проведя первую защиту титула WBO в первом среднем весе.

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1 комментарий

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sonny91
а мне нет. тим качественный боец, с хорошей держалкой но примитивный, плоскостопый как говорят. по сути весь бой проходил за мендосой за высоким блоком с явным желанием уткнутся в оппонента и рубится на ближней(типа мекс стиль), сближался без ударов. вообще без джеба и многоударных комбинаций. в 10 раунде попробовал побоксировать без акцента, начал набрасывать серии по 4-5 ударов и сразу потряс соперника. настроя чтоли не было.
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