Рой Джонс-младший – о победе Цзю: «Мне понравилось, но хотелось бы увидеть бой с Чарло»

Рой Джонс-младший хочет, чтобы Тимофей Цзю подрался с Джермеллом Чарло.

«Мне понравилось выступление Тимофея Цзю! Поздравляю его с этой победой. Но мне хотелось бы увидеть его бой с Чарло», – заявил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, что прошедшей ночью Цзю единогласным решением судей победил Мендозу, проведя первую защиту титула WBO в первом среднем весе.

Цзю не чувствует себя чемпионом после понижения Чарло: «Этот пояс лишь приближает меня к бою с Джермеллом»

Тимофей Цзю: «Чарло - безграмотный. Он даже не умеет правильно говорить. У Джермелла скудный интеллект»