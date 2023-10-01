Джермелл Чарло: «Я уже легенда бокса. Поединки с Мендосой или Цзю, у которых лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют»

Теги Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермелл Чарло признался, что не хочет драться с Брайаном Мендосой и Тимом Цзю.

«Я просто следую плану и дерусь с кем угодно. Речь идет о том, чтобы проводить лучшие бои и зарабатывать большие деньги на этом этапе моей карьеры.

В моих планах стать великим, но я уже легенда бокса. Надеюсь, вы добавите меня в Зал славы. Я не знаю, кто, черт возьми, этим занимается, но я этого заслуживаю.

Поединки с Мендосой или Цзю, у которых есть лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют.

Я слушаю своих тренеров, обсуждаю планы с руководством и действую», – заявил Джермелл Чарло.

Напомним, что сегодня ночью Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Промоутер Ди Белла: «Тим Цзю не испытал бы проблем с таким Чарло»

Чарло объяснил, почему дерется с Канело, а не Цзю: «Конечно, я выбираю больший шанс. Кто вообще знает Тима?»

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2 комментария

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Maksmen1995
Зал славы? 😂Сойди с небес на землю.
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berzerker
В зал славы вводят тех, кто дерется с лучшими, с чемпами и побеждает их, а не тех, кто гоняется за большими чеками "на этом этапе своей карьеры", в одну калитку проигрывая звездным бойцам.
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