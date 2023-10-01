Джермелл Чарло: «Я уже легенда бокса. Поединки с Мендосой или Цзю, у которых лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют»
Джермелл Чарло признался, что не хочет драться с Брайаном Мендосой и Тимом Цзю.
«Я просто следую плану и дерусь с кем угодно. Речь идет о том, чтобы проводить лучшие бои и зарабатывать большие деньги на этом этапе моей карьеры.
В моих планах стать великим, но я уже легенда бокса. Надеюсь, вы добавите меня в Зал славы. Я не знаю, кто, черт возьми, этим занимается, но я этого заслуживаю.
Поединки с Мендосой или Цзю, у которых есть лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют.
Я слушаю своих тренеров, обсуждаю планы с руководством и действую», – заявил Джермелл Чарло.
Напомним, что сегодня ночью Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.
Промоутер Ди Белла: «Тим Цзю не испытал бы проблем с таким Чарло»
Чарло объяснил, почему дерется с Канело, а не Цзю: «Конечно, я выбираю больший шанс. Кто вообще знает Тима?»
2 комментария