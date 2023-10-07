Тимофей Цзю: «Чарло - безграмотный. Он даже не умеет правильно говорить. У Джермелла скудный интеллект»

Теги Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю усомнился в интеллектуальных способностях Джермелла Чарло.

«Знаете, я думаю, что Джермелл Чарло - безграмотный парень. Он даже не умеет правильно говорить. Попросите его произнести мою фамилию – он не сможет. У него скудный интеллект.

Его бой с Канело? Это было жуткое зрелище. Я вспомнил то, что он сказал перед поединком, где сравнил себя со львом. Где же этот зверь? Это было глупо, он просто пытался выжить, спрятавшись в обороне.

Я видел это в нескольких его боях. В поединках с Кастано и Харрисоном Чарло мог проиграть. Я не вижу в нем готовности рисковать всем ради победы. В нем просто нет режима зверя. Это мое мнение», – заявил чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Тимофей Цзю: «Чарло вышел, чтобы просто выжить. Он был не конкурентоспособен»

Джермелл Чарло: «Я уже легенда бокса. Поединки с Мендосой или Цзю, у которых лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют»

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1 комментарий

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Назар Игорь
Сила есть - ума не надо.
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