Пол Малиньяджи: «Цзю нокаутирует Чарло. У Джермелла нет мотивации»

Пол Малиньяджи считает, что Чарло потерял мотивацию после поединка с Канело.

«Вместо того, чтобы получить Кроуфорда, Чарло теперь должен подраться с Тимом Цзю, потому что проиграл Канело.

Если он победит Тима, то, возможно, сможет добраться до Теренса. Но я не думаю, что Джермелл Чарло этого хочет. Гонорар в $20 млн погасил его пыл. Думаю, что если он будет драться с Цзю, то будет нокаутирован.

Джермелл – боец мирового класса, когда находится в лучшей форме. Но сейчас он не голоден до побед. Это не тот парень, который хочет драться, а тот, кому нужны лишь деньги», – заявил экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи.

Тимофей Цзю: «Чарло - безграмотный. Он даже не умеет правильно говорить. У Джермелла скудный интеллект»

Джермелл Чарло: «Я уже легенда бокса. Поединки с Мендосой или Цзю, у которых лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют»