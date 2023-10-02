Тимофей Цзю: «Чарло вышел, чтобы просто выжить. Он был не конкурентоспособен»

Тимофей Цзю прокомментировал поражение Джермелла Чарло в поединке с Канело.

«Это был односторонний бой. Я чувствовал, что Чарло вышел туда, чтобы просто выжить. Он много работал в обороне, но был не конкурентоспособен.

Он не пытался навязать свой бокс, даже когда тренер сказал, что он проигрывает. Он вообще не давил, а просто отступал. У него был определенный план боя – двигаться и защищаться. Все.

Уже то, что он выдержал все 12 раундов можно считать достижением для него. Хоть я так и не думаю», – заявил чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, что Джермелл Чарло проиграл единогласным судейским решением Саулю Альваресу.

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