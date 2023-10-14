Махачев – о спаррингах с Усманом Нурмагомедовым: «Он быстрее и лучше бьет ногами»
Ислам Махачев назвал аспекты, в которых уступает Усману Нурмагомедову.
«В чем Усман сильнее? Изгибы ног, как он в принципе наносит ими удары. Я так не могу, у меня ноги не так сильно развиты. Его передвижения… он лучше чувствует дистанцию, более быстрый», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Усман Нурмагомедов – чемпион Bellator в легком весе, разгромивший 8 октября Брента Примуса в главном событии Bellator 300.
Махачев готовится провести вторую защиту титула UFC: 21 октября он проведет реванш против Алекса Волкановски.
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