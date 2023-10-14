Махачев – о спаррингах с Усманом Нурмагомедовым: «Он быстрее и лучше бьет ногами»

Ислам Махачев назвал аспекты, в которых уступает Усману Нурмагомедову.

«В чем Усман сильнее? Изгибы ног, как он в принципе наносит ими удары. Я так не могу, у меня ноги не так сильно развиты. Его передвижения… он лучше чувствует дистанцию, более быстрый», – сказал чемпион UFC в легком весе .

– чемпион Bellator в легком весе, разгромивший 8 октября в главном событии 300.

Махачев готовится провести вторую защиту титула UFC: 21 октября он проведет реванш против .

Тренер Махачева – о статусе Гамрота на UFC 294: «Возможно, нам придется с ним сразиться»

Адесанья – о реванше Махачева и Волкановски: «Чувствую, Алекс остановит Ислама»