Махачев – о спаррингах с Усманом Нурмагомедовым: «Он быстрее и лучше бьет ногами»

Теги UFC Bellator Ислам Махачев Александр Волкановски Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал аспекты, в которых уступает Усману Нурмагомедову.

«В чем Усман сильнее? Изгибы ног, как он в принципе наносит ими удары. Я так не могу, у меня ноги не так сильно развиты. Его передвижения… он лучше чувствует дистанцию, более быстрый», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Усман Нурмагомедов – чемпион Bellator в легком весе, разгромивший 8 октября Брента Примуса в главном событии Bellator 300.

Махачев готовится провести вторую защиту титула UFC: 21 октября он проведет реванш против Алекса Волкановски.

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1 комментарий

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Azamat Abdukadyroff
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