Эдуард Вартанян: «Волкановски – хороший соперник для Махачева. Но я бы хотел посмотреть на Царукяна»

Эдуард Вартанян высказался об анонсе боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Если проанализировать тренировочный процесс , то [в травме] нет ничего удивительного. Он на тренировках работает как в бою, поэтому вероятность травмироваться очень высока.

– хорошая замена. Но я бы хотел посмотреть », – сказал победитель Гран‑при АСА в легком весе .

Поединок между и Волкановски пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»

Вартанян в конце октября отправится на финальный этап переговоров с UFC