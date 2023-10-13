Эдуард Вартанян: «Волкановски – хороший соперник для Махачева. Но я бы хотел посмотреть на Царукяна»
Эдуард Вартанян высказался об анонсе боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
«Если проанализировать тренировочный процесс Чарльза Оливейры, то [в травме] нет ничего удивительного. Он на тренировках работает как в бою, поэтому вероятность травмироваться очень высока.
Волкановски – хорошая замена. Но я бы хотел посмотреть Армана Царукяна», – сказал победитель Гран‑при АСА в легком весе Эдуард Вартанян.
Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.
Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»
Вартанян в конце октября отправится на финальный этап переговоров с UFC
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