Тренер Махачева – о статусе Гамрота на UFC 294: «Возможно, нам придется с ним сразиться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева заявил, что чемпион UFC готов к любым соперникам.

«Ничего не знаю про Гамрота. Знаю только, что он был резервным бойцом. В конце концов, возможно нам придется сразиться с ним.

Какая разница? Ислам готов биться со всеми. Вы должны помнить, что он умеет менять планы на бой. Пока он в форме, здоров и хочет сражаться, соперники не так важны», – сказал Хавьер Мендес.

Ислам Махачев: «Хабиб – лучший легковес в истории. Выдающаяся личность»

Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»

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