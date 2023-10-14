Тренер Махачева – о статусе Гамрота на UFC 294: «Возможно, нам придется с ним сразиться»
Тренер Ислама Махачева заявил, что чемпион UFC готов к любым соперникам.
«Ничего не знаю про Гамрота. Знаю только, что он был резервным бойцом. В конце концов, возможно нам придется сразиться с ним.
Какая разница? Ислам готов биться со всеми. Вы должны помнить, что он умеет менять планы на бой. Пока он в форме, здоров и хочет сражаться, соперники не так важны», – сказал Хавьер Мендес.
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