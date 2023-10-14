Тренер Ислама Махачева заявил, что чемпион UFC готов к любым соперникам.

«Ничего не знаю про . Знаю только, что он был резервным бойцом. В конце концов, возможно нам придется сразиться с ним.

Какая разница? Ислам готов биться со всеми. Вы должны помнить, что он умеет менять планы на бой. Пока он в форме, здоров и хочет сражаться, соперники не так важны», – сказал .

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