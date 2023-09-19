Физиев – о критике от Махачева: «Мне самому интересно, справлюсь ли я с элитным борцом»
Рафаэль Физиев не стал отвечать на критику Ислама Махачева.
«Ну как задело? Ничего от него не может меня задеть, потому что я ничего от него не жду. Мы как бы можем прислушаться к нему, потому что он чемпион, человек, который наказал многих в UFC.
Сейчас я буду драться с Гамротом, с грэпплером и борцом элитного уровня. Мне самому интересно, смогу ли я остановить его, остановить борьбу такого уровня.
Там остановим и покажем всем и тому же Исламу, что я могу бороться, могу останавливать ребят с борьбой хорошей», – сказал рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев.
Официально: Физиев и Гамрот возглавят турнир UFC Fight Night 24 сентября
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