Физиев – о критике от Махачева: «Мне самому интересно, справлюсь ли я с элитным борцом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев не стал отвечать на критику Ислама Махачева.

«Ну как задело? Ничего от него не может меня задеть, потому что я ничего от него не жду. Мы как бы можем прислушаться к нему, потому что он чемпион, человек, который наказал многих в UFC.

Сейчас я буду драться с Гамротом, с грэпплером и борцом элитного уровня. Мне самому интересно, смогу ли я остановить его, остановить борьбу такого уровня.

Там остановим и покажем всем и тому же Исламу, что я могу бороться, могу останавливать ребят с борьбой хорошей», – сказал рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев.

Официально: Физиев и Гамрот возглавят турнир UFC Fight Night 24 сентября

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