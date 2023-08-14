Мендес заявил, что Хабиба не будет в углу Махачева на UFC 294

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Мендес заявил, что Хабиба не будет в углу Махачева на UFC 294.

«Нет, наверное, я так не думаю. Полагаю, Хабиб принял решение. Он даже не хочет, чтобы мы говорили об этом, потому что все знают.

Если что-то изменится, вы услышите об этом от Хабиба. От меня вы этого не услышите», – сказал главный тренер зала AKA Хавьер Мендес.

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