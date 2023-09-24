Гамрот – о следующем бое: «Мечтаю о Махачеве, но пока рано. Хочу подраться с Оливейрой»
Матеуш Гамрот вызвал на бой Чарльза Оливейру.
«В преддверии поединка с Физиевым многие аналитики и журналисты говорили, что победитель пройдет в топ-5. Конечно, мечта – бой с чемпионом, бой с Исламом Махачевым. Понимаю, что сейчас рановато.
Но в следующем поединке я хотел бы столкнуться с серьезным вызовом для себя. С самым опасным грэплером, с Чарльзом Оливейрой. Я хотел подраться с ним», – сказал легковес UFC Матеуш Гамрот.
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