Гамрот – о следующем бое: «Мечтаю о Махачеве, но пока рано. Хочу подраться с Оливейрой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Матеуш Гамрот вызвал на бой Чарльза Оливейру.

«В преддверии поединка с Физиевым многие аналитики и журналисты говорили, что победитель пройдет в топ-5. Конечно, мечта – бой с чемпионом, бой с Исламом Махачевым. Понимаю, что сейчас рановато.

Но в следующем поединке я хотел бы столкнуться с серьезным вызовом для себя. С самым опасным грэплером, с Чарльзом Оливейрой. Я хотел подраться с ним», – сказал легковес UFC Матеуш Гамрот.

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