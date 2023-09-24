Гамрот – о следующем бое: «Мечтаю о Махачеве, но пока рано. Хочу подраться с Оливейрой»

Матеуш Гамрот вызвал на бой Чарльза Оливейру.

«В преддверии поединка с Физиевым многие аналитики и журналисты говорили, что победитель пройдет в топ-5. Конечно, мечта – бой с чемпионом, бой с . Понимаю, что сейчас рановато.

Но в следующем поединке я хотел бы столкнуться с серьезным вызовом для себя. С самым опасным грэплером, с . Я хотел подраться с ним», – сказал легковес UFC Матеуш Гамрот.

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