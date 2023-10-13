Ислам Махачев: «Хабиб – лучший легковес в истории. Выдающаяся личность»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев считает Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом всех времен.

«Хабиб – лучший боец в истории легкого дивизиона. Он уничтожил каждого соперника, с которым когда-либо сталкивался. Его поединки не заканчивались раздельным решением, у него не было близких боев – он просто «убивал» всех в октагоне.

Он лучший легковес в истории – причем не только в клетке, но и за ее пределами. Выдающаяся личность», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев объяснил, почему Хабиба не будет в его углу: «В команде 30-35 бойцов, для него все одинаковые»

Махачев – об уходе USADA из UFC: «Шутим, что теперь все пояса будут у бразильцев»

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6 комментариев

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АланСмити
Ответ Мага осторожный
легковес под 100кг, и духа не хватило в другой вес подняться
Стабильно Мага осторожный среди первых комментаторов со своим хейтом. Еще ждём Саньку. Или это твой же аккаунт?
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Ват-сон
был бы на спортсе тотализатор, поставил бы на то, что первый комент будет от МО и там будет про природный вес, осторожность и всётакое))
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Danya Gusev
Ответ АланСмити
Стабильно Мага осторожный среди первых комментаторов со своим хейтом. Еще ждём Саньку. Или это твой же аккаунт?
Он как Милиган. Тысяча аккаунтов и тысяча личностей))
+1
0
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Борис _____
Ответ Ват-сон
был бы на спортсе тотализатор, поставил бы на то, что первый комент будет от МО и там будет про природный вес, осторожность и всётакое))
Коэффициент на это был бы 1,05 - разбогатеть бы не получилось)
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