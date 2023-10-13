Ислам Махачев: «Хабиб – лучший легковес в истории. Выдающаяся личность»
Ислам Махачев считает Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом всех времен.
«Хабиб – лучший боец в истории легкого дивизиона. Он уничтожил каждого соперника, с которым когда-либо сталкивался. Его поединки не заканчивались раздельным решением, у него не было близких боев – он просто «убивал» всех в октагоне.
Он лучший легковес в истории – причем не только в клетке, но и за ее пределами. Выдающаяся личность», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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