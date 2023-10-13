Томпсон – о травме Оливейры: «Он не надел защитный шлем перед спаррингом. Тупица»

Джош Томпсон высказался о травме Чарльза Оливейры.

Напомним, что бразилец получил рассечение за 10 дней до боя против Ислама Махачева и снялся с UFC 294.

«Он не надел защитный шлем перед спаррингом. Тупица. Шлем нужен не для того, чтобы защитить вас от нокаута. Он нужен для того, чтобы уберечь вас от сечек.

Честно говоря, я этого не понимаю. Когда я выступал, я тратил кучу денег на экипировку – у меня был огромный шлем, который защищал от рассечений», – сказал экс-боец UFC Джош Томпсон.

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Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»