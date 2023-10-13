Томпсон – о травме Оливейры: «Он не надел защитный шлем перед спаррингом. Тупица»

Теги UFC MMA Джош Томпсон Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Джош Томпсон высказался о травме Чарльза Оливейры.

Напомним, что бразилец получил рассечение за 10 дней до боя против Ислама Махачева и снялся с UFC 294.

«Он не надел защитный шлем перед спаррингом. Тупица. Шлем нужен не для того, чтобы защитить вас от нокаута. Он нужен для того, чтобы уберечь вас от сечек.

Честно говоря, я этого не понимаю. Когда я выступал, я тратил кучу денег на экипировку – у меня был огромный шлем, который защищал от рассечений», – сказал экс-боец UFC Джош Томпсон.

🤦‍♂️ Боже, Оливейра – новый Фергюсон. Из-за глупости больше никогда не будет чемпионом

Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»

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10 комментариев

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AVKU
Бразильский дятел. Американцы в плане дисциплины и профессионализма на другом уровне, им такого раздолбайства не понять, это ж работа и деньги.
+6
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Александр Степанов
Ответ AVKU
Бразильский дятел. Американцы в плане дисциплины и профессионализма на другом уровне, им такого раздолбайства не понять, это ж работа и деньги.
Что за привычка оскорблять людей на ровном месте? Он жену у тебя увел?
+3
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+3
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Руслан1313
Специально слился?
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-2
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Руслан1313
Ответ Вячеслав Лобачев
Где вы такие беретесь? ты видел какая сечка там ? специально рассекли ага
Можно специально не надеть шлем и получить сечку
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Мадина Уйгурова
Ответ Руслан1313
Специально слился?
нет, он просто дурачок, многие бойцы рассказывали, что Оливейра на спаррингах без амуниции дерется, безрассудство и никому не нужный понт
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Oleg Where
Ответ AVKU
Бразильский дятел. Американцы в плане дисциплины и профессионализма на другом уровне, им такого раздолбайства не понять, это ж работа и деньги.
Ахаха Степанова, а что ты меня заблочила то?
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bodros
Ответ sanek maloi
Тони не трожь, он отморозок и Воин!
Никак не противоречит моему посту)))
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