Копылов не переживает из‑за отсутствия в топ-15: «Дождемся своего часа»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов высказался об отсутствии в рейтинге лучших средневесов UFC.

«Хотелось бы попасть в обновленные рейтинги. Но, как говорится, значит, не время, ничего страшного. Дождемся своего часа. Мы делаем все для того, чтобы сначала попасть в топ‑15, двигаться дальше по рейтингу и стать чемпионом.

Из топ‑15 можно подраться с любым. Все ребята сильные и достойные. Не зря они там находятся. Любое имя нам интересно», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

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