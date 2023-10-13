Копылов не переживает из‑за отсутствия в топ-15: «Дождемся своего часа»

Роман Копылов высказался об отсутствии в рейтинге лучших средневесов UFC.

«Хотелось бы попасть в обновленные рейтинги. Но, как говорится, значит, не время, ничего страшного. Дождемся своего часа. Мы делаем все для того, чтобы сначала попасть в топ‑15, двигаться дальше по рейтингу и стать чемпионом.

Из топ‑15 можно подраться с любым. Все ребята сильные и достойные. Не зря они там находятся. Любое имя нам интересно», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

Копылов – о поединке Чимаева и Усмана: «У Хамзата вообще не будет проблем. Без шансов для Камару»

Тренер Копылова: «Роман может побить всех. Он намного быстрее Адесаньи, а Стрикленд – удобный соперник»