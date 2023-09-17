Копылов рассказал о тренировках в Дагестане: «Когда начинается молитва, можно отдельно постоять»

Роман Копылов рассказал о тренировках в Дагестане.

«Там бывает такой период, зимой обычно, что молитва выпадает прямо на тренировку. И прямо посреди тренировки она начинается, я просто могу отдельно постоять и все.

Это немного времени занимает, ничего особенного. По-моему, сейчас ближе к зиме опять так будет, я уже привык», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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