Копылов – о поединке Чимаева и Усмана: «У Хамзата вообще не будет проблем. Без шансов для Камару»
Роман Копылов дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Камару Усмана.
«Думаю, у Хамзата вообще не будет проблем. Он хорошо борется, руки и ноги длинные. В стойке он себя неплохо чувствует. Думаю, без шансов для Усмана», – сказал средневес UFC Роман Копылов.
Поединок между Чимаевым и Усманом пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Усман спускается по лестнице спиной и не может ходить по асфальту. У него убитые колени
5 комментариев