Копылов – о поединке Чимаева и Усмана: «У Хамзата вообще не будет проблем. Без шансов для Камару»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Роман Копылов Хамзат Чимаев Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

«Думаю, у Хамзата вообще не будет проблем. Он хорошо борется, руки и ноги длинные. В стойке он себя неплохо чувствует. Думаю, без шансов для Усмана», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

Поединок между Чимаевым и Усманом пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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5 комментариев

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Олег Акимов
Шансов мало, но больше чем у Косты
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BEGEMOT22
Ответ skytent1
Комар реально уже не тот, возраст дал о себе знать, он замедлился. Против Борза у него только два варианта : 1. лаки панч как с масвидалем ( Чима много пропускает) 2. попытаться одеялить и клинчевать у сетки , но Чимаев это не Масвидаль и даже не Колби, такое не пройдет. Единственное если Чимаев будет рубиться в таком же темпе как с Бернсом, в надежде быстрее финишировать, то может вымотать сам себя
Шансов маловато у комара, согласен. Но при любых раскладах он в плюсе, выигрывает, чемп-машина, отлетит от борза ну так ничего страшного без лагеря, поднялся в весовую выше+старый и больной. Но чек он заслуживает
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Дмитрий Коломейцев
Ответ skytent1
Комар реально уже не тот, возраст дал о себе знать, он замедлился. Против Борза у него только два варианта : 1. лаки панч как с масвидалем ( Чима много пропускает) 2. попытаться одеялить и клинчевать у сетки , но Чимаев это не Масвидаль и даже не Колби, такое не пройдет. Единственное если Чимаев будет рубиться в таком же темпе как с Бернсом, в надежде быстрее финишировать, то может вымотать сам себя
Лаки панч с Масвидалем... После этого твое мнение не учитывается.
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