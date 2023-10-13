Копылов – о поединке Чимаева и Усмана: «У Хамзата вообще не будет проблем. Без шансов для Камару»

Роман Копылов дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

«Думаю, у вообще не будет проблем. Он хорошо борется, руки и ноги длинные. В стойке он себя неплохо чувствует. Думаю, без шансов для », – сказал средневес UFC Роман Копылов.

Поединок между Чимаевым и Усманом пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Усман спускается по лестнице спиной и не может ходить по асфальту. У него убитые колени

Роман Копылов готов заменить Косту в бою с Чимаевым