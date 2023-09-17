Копылов – о бое со Стриклендом: «Били бы друг друга на радость зрителям»
Роман Копылов назвал сценарий возможного боя с Шоном Стриклендом.
«Как бой бы сложился? Не знаю… Думаю, что на радость зрителям в стойке били бы друг друга.
Шон прет вперед, любит зарубиться. Шикарный бой получился бы. Все равно люди больше предпочитают ударную технику.
Не умаляю заслуг борцов, но бой в стойке и залеживание – разные вещи. Зрителям по-любому интереснее стойка», – сказал средневес UFC Роман Копылов.
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