Копылов – о бое со Стриклендом: «Били бы друг друга на радость зрителям»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов назвал сценарий возможного боя с Шоном Стриклендом.

«Как бой бы сложился? Не знаю… Думаю, что на радость зрителям в стойке били бы друг друга.

Шон прет вперед, любит зарубиться. Шикарный бой получился бы. Все равно люди больше предпочитают ударную технику.

Не умаляю заслуг борцов, но бой в стойке и залеживание – разные вещи. Зрителям по-любому интереснее стойка», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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