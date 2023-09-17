Менеджер Копылова: «Дана Уайт разбирал бой с Фремдом, Роман должен попасть в топ-15 UFC»

Роман Копылов может попасть в топ-15 среднего веса UFC.

« сейчас разбирал поединок Ромы. В общем, вполне вероятно, что Рома в 2023 году проведет четвертый бой, что является отличным показателем.

И я уверен, что после победы над Фремдом Копылов попадет в топ-15 рейтинга средневесов. Мы просто ждем обновления рейтинга. Рома – просто зверь. Он стал собой, и это прекрасно», – сообщил менеджер Романа Копылова Александр Скаредин.

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