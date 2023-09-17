Менеджер Копылова: «Дана Уайт разбирал бой с Фремдом, Роман должен попасть в топ-15 UFC»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов может попасть в топ-15 среднего веса UFC.

«Дана Уайт сейчас разбирал поединок Ромы. В общем, вполне вероятно, что Рома в 2023 году проведет четвертый бой, что является отличным показателем.

И я уверен, что после победы над Фремдом Копылов попадет в топ-15 рейтинга средневесов. Мы просто ждем обновления рейтинга. Рома – просто зверь. Он стал собой, и это прекрасно», – сообщил менеджер Романа Копылова Александр Скаредин.

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2 комментария

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Егор Малахов
Ответ il buono
Фремд не тот боец за которого получаешь место в рейтинге
Это накопительный эффект. У Копылова серия из нокаутов, больше из действующих только у павловича. Каждый из побежденных конечно середняк, но то что он разнес их всех говорит об уровне и даёт право на место в рейтинге
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