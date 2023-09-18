Тренер Копылова: «Роман может побить всех. Он намного быстрее Адесаньи, а Стрикленд – удобный соперник»

Тренер Романа Копылова оценил перспективы бойца в UFC.

«Честно сказать, на данный момент Копылов может побить любого. Абсолютно без разницы.

Мы знаем, что Адесанья делает – у него есть два момента, на которые раньше все попадались. Посмотрел его бои с Блаховичем и Стриклендом – ничего такого нет, чем он мог бы удивить. Я знаю, что Рома намного быстрее него. И с ног, и с рук. Адесанья бьет одиночные удары, разнообразия нет. С самого начала боя он действует однотипно. Сейчас каждый второй понимает, как Исраэль действует.

Стрикленд вообще удобный, он же очень медленный. Единственное, у него есть физическая мощь. Я больше ничего не вижу. Он не любит, когда его бьют ногами – очень сильно теряется. Если Шона побольше бить, то у него руки начинают опускаться», – заявил Расул Магомедалиев.

Напомним, что вчера Роман Копылов нокаутировал во втором раунде Джоша Фремда. Это четвертая досрочная победа подряд россиянина в UFC.

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