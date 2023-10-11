Вартанян в конце октября отправится на финальный этап переговоров с UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян в конце месяца полетит в США на финальный этап переговоров с UFC.

– Ведем переговоры с UFC. В конце этого месяца полечу в США, и там уже должны появиться конечные результаты переговоров.

– То есть в конце месяца мы точно узнаем об их итогах?

– Да. По крайней мере в следующем месяце – точно, – сказал победитель Гран‑при АСА в легком весе Эдуард Вартанян.

Вице-президент ACA – о переходе Вартаняна в UFC: «Готов ли Эдуард пробиваться туда через Претендентскую серию? Большой вопрос»

Вартанян заявил, что не покидал ACA и не отказывался от нового контракта: ранее об этом сообщил вице-президент промоушена

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1 комментарий

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RAMIK
В итоге вернется в Россию на меньшие условия.
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