Вартанян в конце октября отправится на финальный этап переговоров с UFC

Эдуард Вартанян в конце месяца полетит в США на финальный этап переговоров с UFC.

– Ведем переговоры с . В конце этого месяца полечу в США, и там уже должны появиться конечные результаты переговоров.

– То есть в конце месяца мы точно узнаем об их итогах?

– Да. По крайней мере в следующем месяце – точно, – сказал победитель Гран‑при АСА в легком весе .

Вице-президент ACA – о переходе Вартаняна в UFC: «Готов ли Эдуард пробиваться туда через Претендентскую серию? Большой вопрос»

Вартанян заявил, что не покидал ACA и не отказывался от нового контракта: ранее об этом сообщил вице-президент промоушена