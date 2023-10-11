Вартанян в конце октября отправится на финальный этап переговоров с UFC
Эдуард Вартанян в конце месяца полетит в США на финальный этап переговоров с UFC.
– Ведем переговоры с UFC. В конце этого месяца полечу в США, и там уже должны появиться конечные результаты переговоров.
– То есть в конце месяца мы точно узнаем об их итогах?
– Да. По крайней мере в следующем месяце – точно, – сказал победитель Гран‑при АСА в легком весе Эдуард Вартанян.
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