Хабиб: «Махачеву плевать, с кем драться. Хоть с Кинг Конгом, если тот сделает вес»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Волкановски.

«Ислам – чемпион. Ему плевать, с кем драться. Хоть с Кинг Конгом, если тот уложится в лимит легкого дивизиона. Дайте его нам.

Александр Волкановски, , , – без разницы. Да, первый бой с был близким, но все понимают, что мы победили. Это было единогласное решение судей, даже не раздельное.

Волкановски хорошо выглядел, но проиграл. Хотите, чтобы он приехал в Абу-Даби? Мы не против. готов», – сказал экс-чемпион в легком весе .

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