Хабиб: «Махачеву плевать, с кем драться. Хоть с Кинг Конгом, если тот сделает вес»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Волкановски.

«Ислам – чемпион. Ему плевать, с кем драться. Хоть с Кинг Конгом, если тот уложится в лимит легкого дивизиона. Дайте его нам.

Александр Волкановски, Чарльз Оливейра, Дастин Порье, Джастин Гейджи – без разницы. Да, первый бой с Волкановски был близким, но все понимают, что мы победили. Это было единогласное решение судей, даже не раздельное.

Волкановски хорошо выглядел, но проиграл. Хотите, чтобы он приехал в Абу-Даби? Мы не против. Ислам готов», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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12 комментариев

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Джавез Тилл
А Хабиб не в курсе, что кроме него и Махачева, все круглый год, постоянно в весе... Санек гнилой, Мага обиженный напомните чемпу 😆😆😆😁
+7
-2
+5
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Загир Абый
Ответ Сергей Осипов
Нам плевать кто будет напротив Ислама, главное, чтобы он был без лагеря)
Начинается. Балабол молчал бы
+3
-2
+1
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sanek maloi
Ответ Антон Суровый
Волкановски по твоему идиот, выходить не готовым,когда он первый номер в рейтинге и ни один из крупных боёв от него никуда не уйдет?? Это же не какой то средняк с поражениями,который рискует дабы воспользоваться единственным шансом. Уверен,что Волк неофициально страховал этот бой
Причем тут что Волк идиот) ты в логику умеешь? У него бой был недавно, потом операция, после восстановления и где здесь полноценный тренировочный лагерь, тем более для такого боя ты увидел?
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