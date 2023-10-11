Хабиб: «Махачеву плевать, с кем драться. Хоть с Кинг Конгом, если тот сделает вес»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Волкановски.
«Ислам – чемпион. Ему плевать, с кем драться. Хоть с Кинг Конгом, если тот уложится в лимит легкого дивизиона. Дайте его нам.
Александр Волкановски, Чарльз Оливейра, Дастин Порье, Джастин Гейджи – без разницы. Да, первый бой с Волкановски был близким, но все понимают, что мы победили. Это было единогласное решение судей, даже не раздельное.
Волкановски хорошо выглядел, но проиграл. Хотите, чтобы он приехал в Абу-Даби? Мы не против. Ислам готов», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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