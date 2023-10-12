Уайт – о реванше Махачева и Волкановски: «Двое жестких дикарей»

Дана Уайт прокомментировал реванш между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

« и – двое жестких дикарей», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

Напомним, Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. В феврале 2023 года они дрались в Австралии, где Ислам победил единогласным решением судей.

Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа

Волкановски уже доказывал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции