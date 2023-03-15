Мокаев – о Пимблетте: «Его пиарят, потому что он делает грязные вещи»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Пэдди Пимблетт Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев рассказал про отношение к Пэдди Пимблетту.

«Я думаю, что последний бой он проиграл, а его пиар идет не от таланта, а потому что он грязные вещи делает.

Для нас это грязные вещи – наливать пиво, всякую ерунду говорить, делать некрасивые поступки. Он хайпанул, но это все до поры до времени, пока ему не дадут топового соперника. Просто он нужен для UFC, чтобы продавать билеты в Англии», – заявил Мокаев.

На UFC 286 в Лондоне Мокаев подерется с Жафелом Фильо.

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1 комментарий

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Собака хаски в маске
Мокаев прав. Условный Топурия просто вынесет к чертям этого Падингтона
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