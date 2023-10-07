Роберт Уиттакер: «Пимблетт – одна из восходящих звезд UFC, а Тони – самая увядающая. Это безумие. Их бой будет великолепен»

Роберт Уиттакер оценил шансы Тони Фергюсона в бою с Пэдди Пимблеттом.

«Мне кажется, что многие любители UFC, а особенно фанаты Фергюсона, думали, что бой Тони против Бобби Грина был последним в его карьере.

Нельзя сказать, что его постоянно избивали, но он каким-то образом просто проигрывал. Тони Фергюсон, которого я видел в прошлом бою, был не тем человеком, которого я знал.

Пимблетт – одна из восходящих звезд промоушена, а Тони – самая увядающая. Это безумие. Их бой будет великолепен. Я думаю, что люди будут смотреть поединок только из-за этого. Мне кажется, что Тони мог бы победить Пэдди. Даже тот, которого мы видели в прошлый раз.

Проблема Пимблетта – его рот. Он ведет себя так, будто он уже давно топовый боец, но очевидно, что ему еще предстоит много работы», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, что Пэдди Пимблетт и Тони Фергюсон подерутся на UFC 296. Турнир состоится 16 декабря в Лас-Вегасе (США).

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