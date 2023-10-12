USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»

UFC отказался от контракта с USADA из-за позиции по возвращению Конора Макгрегора.

«Мы подтверждаем, что Конор Макгрегор вновь вошел в пул тестирования USADA, начиная с воскресенья, 8 октября 2023 года. Мы четко заявили , что для Макгрегора не будет никаких исключений, пока он не сдаст два отрицательных теста и не проведет в пуле бойцов не менее шести месяцев.

К сожалению, на данный момент мы не знаем, будет ли UFC соблюдать эти требования, поскольку с 1 января 2024 года USADA больше не будет участвовать в антидопинговой программе UFC. Несмотря на позитивные переговоры о продлении контракта в мае 2023 года, 9 октября UFC объявил, что пойдет другой дорогой. Этот шаг промоушена ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в спорте под руководством USADA.

Отношения между USADA и UFC стали несостоятельными после заявлений руководителей UFC и других лиц, поставивших под сомнение принципиальную позицию USADA, согласно которой Макгрегор не может быть допущен к боям, не проведя в пуле шесть месяцев.

USADA гордится той работой, которую мы проделали за последние восемь лет по очищению UFC, и мы продолжим предоставлять спортсменам наши услуги до конца срока действия текущего контракта, который заканчивается 31 декабря 2023 года», – сказано в официальном заявлении исполнительного директора USADA Трэвиса Тайгерта.

Конор Макгрегор: «Я снова в пуле. К поединку буду готовиться в высокогорье»

Конор выложил отрывок письма от USADA: «Поздравляем с возвращением в пул тестирования»