Дастин Порье: «USADA превратится в посмешище, если разрешит Конору драться без допинг-тестирования»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор должен вернуться в пул USADA.

«Мне нравится USADA. Считаю, что они прекрасно справляются со своей работой, делают наш спорт чище. Но если они разрешат Конору драться без допинг-тестирования, то превратятся в посмешище.

Никаких «серых зон» быть не должно. Если ты сдаешь тест, то дерешься. Если не сдаешь, то участвовать в боях не можешь», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

Порье призвал Конора пройти тест на допинг: «Если мы изменим правила ради продаж PPV, то это будет посмешищем»

Чендлер пошутил над рекламой пива Конора: «Ты ошибся в слове USADA. Когда сдашь анализ?»

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4 комментария

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Gornostaev
USADA давным-давно грёбаное посмешище! "Делает спорт чище" - шутка года, у USADA совсем другие функции - Симона Байлз, Сирена Уильямс & Co подтвердят :)...
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Просто Космос
Да всем плевать . Если конор сподобится, то проведут и без юсады. Это бабки. А 90% людей вообще не интересует USAda . Главное шоу.
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Kanan Jarrus
не хочется упускать возможность понаблюдать за классическими унижениями чикена
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