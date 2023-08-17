Дастин Порье: «USADA превратится в посмешище, если разрешит Конору драться без допинг-тестирования»
Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор должен вернуться в пул USADA.
«Мне нравится USADA. Считаю, что они прекрасно справляются со своей работой, делают наш спорт чище. Но если они разрешат Конору драться без допинг-тестирования, то превратятся в посмешище.
Никаких «серых зон» быть не должно. Если ты сдаешь тест, то дерешься. Если не сдаешь, то участвовать в боях не можешь», – сказал легковес UFC Дастин Порье.
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