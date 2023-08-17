Дастин Порье: «USADA превратится в посмешище, если разрешит Конору драться без допинг-тестирования»

Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор должен вернуться в пул USADA.

«Мне нравится USADA. Считаю, что они прекрасно справляются со своей работой, делают наш спорт чище. Но если они разрешат драться без допинг-тестирования, то превратятся в посмешище.

Никаких «серых зон» быть не должно. Если ты сдаешь тест, то дерешься. Если не сдаешь, то участвовать в боях не можешь», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

Порье призвал Конора пройти тест на допинг: «Если мы изменим правила ради продаж PPV, то это будет посмешищем»

Чендлер пошутил над рекламой пива Конора: «Ты ошибся в слове USADA. Когда сдашь анализ?»