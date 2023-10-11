Конор выложил отрывок письма от USADA: «Поздравляем с возвращением в пул тестирования»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор опубликовал отрывок письма от USADA.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор подал необходимые документы для присоединения к программе допинг-тестирования.

«Антидопинговое агентство США хочет воспользоваться моментом и поздравить Вас с возвращением в пул тестирования», – говорится в адресованном Макгрегору письме.

Ирландец не дрался с лета 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

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2 комментария

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GaasJT
Огооо) Это как мэйл рассылка поздравляет с новым годом или др)))
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Мадина Уйгурова
давайте уже бой с Чендлером, их шоу не зря же было для разогрева
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