Конор выложил отрывок письма от USADA: «Поздравляем с возвращением в пул тестирования»
Конор Макгрегор опубликовал отрывок письма от USADA.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор подал необходимые документы для присоединения к программе допинг-тестирования.
«Антидопинговое агентство США хочет воспользоваться моментом и поздравить Вас с возвращением в пул тестирования», – говорится в адресованном Макгрегору письме.
Ирландец не дрался с лета 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.
Мокаев – о возвращении Конора: «Надо ему с Чендлером подраться – два химарика»
2 комментария