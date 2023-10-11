Мухаммад Мокаев: «Волкановски – сумасшедший человек»
Мухаммад Мокаев прокомментировал анонс реванша между Махачевым и Волкановски.
Ранее стало известно, что австралиец заменит Чарльза Оливейру в титульном поединке на UFC 294 – турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.
«Волкановски – сумасшедший человек», – написал в соцсетях боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.
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