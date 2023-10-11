Мухаммад Мокаев: «Волкановски – сумасшедший человек»

Мухаммад Мокаев прокомментировал анонс реванша между Махачевым и Волкановски.

Ранее стало известно, что австралиец заменит в титульном поединке на UFC 294 – турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.

« – сумасшедший человек», – написал в соцсетях боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.

Волкановски уже доказывал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»