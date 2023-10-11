Мухаммад Мокаев: «Волкановски – сумасшедший человек»

Теги UFC MMA Александр Волкановски Мухаммад Мокаев Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев прокомментировал анонс реванша между Махачевым и Волкановски.

Ранее стало известно, что австралиец заменит Чарльза Оливейру в титульном поединке на UFC 294 – турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.

«Волкановски – сумасшедший человек», – написал в соцсетях боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев.

Волкановски уже доказывал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»

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4 комментария

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Egoomck
Волка уважают и свои и чужие
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Иса Умаров
Ответ sanek maloi
Волк Воин)))
не воин , а боец))) воин на войне
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sanek maloi
Ответ Иса Умаров
не воин , а боец))) воин на войне
Они там все бойцы, а мелкий Волк Воин с огромными шарами)))
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-1
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