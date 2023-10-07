Гамрот будет запасным в поединке Махачев – Оливейра

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Матеуш Гамрот будет запасным бойцом в поединке Махачев – Оливейра.

Гамрот в эфире польского ТВ заявил, что будет резервным бойцом в поединке за пояс чемпиона легкого веса МахачевОливейра.

Бой состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Гамрот выйдет на бой, если один из бойцов не сделает вес или откажется от поединка.

Махачев – о мотивации: «У меня есть пояс, и я не хочу терять его. Это сильно мотивирует. Не дам шанса соперникам»

Абдель-Азиз заявил, что Махачев подерется с Гейджи в случае победы над Оливейрой

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