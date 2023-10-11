Менеджер Махачева: «Исламу все равно, с кем драться. На таком уровне легких боев не бывает»
Менеджер Ислама Махачева рассказал, как боец отреагировал на смену соперника.
«Это печальная история. Утром пришло сообщение, Ислам ответил: «Когда я проснусь, просто дайте мне нового оппонента и все». С Волкановски тоже надо закончить историю, разницы нет. Легких боев не бывает, когда ты на таком уровне. Что против Оливейры, что против Волкановски.
Ислам разносторонне развитый боец, он может делать все, поэтому нет разницы, кто будет соперником. Он готов, в хорошей форме, поставили бы Волкановски, Леона Эдвардса или Колби Ковингтона – без разницы. Он выйдет 21 октября и будет защищать свой титул.
Думаю, что Волкановски готовился, только не к этому бою. Хотя мы изначально думали, что [Матеуш] Гамрот будет страховать. Но как только Оливейра снялся, сказали, что есть Волкановски и кто-то еще, Ислам сказал – мне без разницы.
Он встал на утреннюю молитву, а после этого сказал, чтобы мы сами определились, с кем подеремся из тех, кто даст согласие», – сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.
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