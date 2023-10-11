Менеджер Махачева: «Исламу все равно, с кем драться. На таком уровне легких боев не бывает»

Менеджер Ислама Махачева рассказал, как боец отреагировал на смену соперника.

«Это печальная история. Утром пришло сообщение, Ислам ответил: «Когда я проснусь, просто дайте мне нового оппонента и все». С Волкановски тоже надо закончить историю, разницы нет. Легких боев не бывает, когда ты на таком уровне. Что против , что против Волкановски.

Ислам разносторонне развитый боец, он может делать все, поэтому нет разницы, кто будет соперником. Он готов, в хорошей форме, поставили бы Волкановски, или – без разницы. Он выйдет 21 октября и будет защищать свой титул.

Думаю, что Волкановски готовился, только не к этому бою. Хотя мы изначально думали, что [Матеуш] будет страховать. Но как только Оливейра снялся, сказали, что есть Волкановски и кто-то еще, сказал – мне без разницы.

Он встал на утреннюю молитву, а после этого сказал, чтобы мы сами определились, с кем подеремся из тех, кто даст согласие», – сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?

Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»