Веттори отказался заменить Косту в поединке с Чимаевым (OverDogs Podcast)
Марвин Веттори отказался заменить Пауло Косту в бою с Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщет OverDogs Podcast.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что промоушен ведет переговоры сразу с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену.
Поединок между Костой и Чимаевым на UFC 294 находится под угрозой срыва из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.
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