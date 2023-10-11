Веттори отказался заменить Косту в поединке с Чимаевым (OverDogs Podcast)

Теги средний вес (MMA) Пауло Коста Хамзат Чимаев Марвин Веттори UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори отказался заменить Пауло Косту в бою с Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщет OverDogs Podcast.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что промоушен ведет переговоры сразу с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену.

Поединок между Костой и Чимаевым на UFC 294 находится под угрозой срыва из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.

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10 комментариев

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Ас Юсупов
Ответ azureon
звоните опять Холланду или на крайний Стрикленду, они согласятся)
Стрикленд бы согласился не будь он чемпионом. Сейчас вряд-ли даст согласие
+10
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Джавез Тилл
Может Санька Малого и Магу обиженного обеих сразу выйти... Встанут ли с дивана... 🤔🤣🤣🤣
+6
-2
+4
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azureon
звоните опять Холланду или на крайний Стрикленду, они согласятся)
+2
0
+2
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Евгений Цыбульников
Наверное дадут середняка какого-нибудь. Но вины Чимаева здесь никакой
+1
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Егор Крид58
Ответ zip13
Вряд ли кто-то из топовых бойцов, согласится выйти на коротком уведомление
Волконовски согласился например
+1
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zip13
Вряд ли кто-то из топовых бойцов, согласится выйти на коротком уведомление
0
0
0
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MBayern7
Ответ Джавез Тилл
Может Санька Малого и Магу обиженного обеих сразу выйти... Встанут ли с дивана... 🤔🤣🤣🤣
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Джавез Тилл
Ответ MBayern7
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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sanek maloi
Ответ Джавез Тилл
Может Санька Малого и Магу обиженного обеих сразу выйти... Встанут ли с дивана... 🤔🤣🤣🤣
Шерстяной остров надо вообще саботировать и закрыть, а не то что там выступать бойцам с амбициями, прокачивать "местных")))
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