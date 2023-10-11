Веттори отказался заменить Косту в поединке с Чимаевым (OverDogs Podcast)

отказался заменить Пауло Косту в бою с . Об этом сообщет OverDogs Podcast.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что промоушен ведет переговоры сразу с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену.

Поединок между Костой и Чимаевым на UFC 294 находится под угрозой срыва из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.

Чимаев отреагировал на возможный срыв боя с Костой: «Что происходит?»

Диллон Дэнис хочет подраться с Чимаевым: «Я свободен на следующей неделе»