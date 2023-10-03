Джо Роган: «Считаю, что Волкановски победил Махачева. Он лучший боец UFC»

Теги UFC MMA Джо Роган Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Джо Роган уверен, что Александр Волкановски выиграл у Ислама Махачева.

«Волкановски – лучший боец вне зависимости от весовой категории. Если бы не поражение Махачеву, он бы занимал первое место в рейтинге. Хотя лично я считаю, что он выиграл тот поединок. Я действительно так думаю.

Он нанес больше урона и смог навязать свой стиль. Волкановски поднялся из полулегкого дивизиона, чтобы сразиться с очень большим легковесом – это впечатляет. В конце боя он просто избивал Ислама», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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3 комментария

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Kakysh Atamyradow
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