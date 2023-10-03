Джо Роган: «Считаю, что Волкановски победил Махачева. Он лучший боец UFC»

Джо Роган уверен, что Александр Волкановски выиграл у Ислама Махачева.

« – лучший боец вне зависимости от весовой категории. Если бы не поражение Махачеву, он бы занимал первое место в рейтинге. Хотя лично я считаю, что он выиграл тот поединок. Я действительно так думаю.

Он нанес больше урона и смог навязать свой стиль. Волкановски поднялся из полулегкого дивизиона, чтобы сразиться с очень большим легковесом – это впечатляет. В конце боя он просто избивал », – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»

Джо Роган: «Если бы Чимаев сделал вес и победил Диаза, он бы получил титульник»