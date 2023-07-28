Хабиб – о бое Махачева и Волкановски: «Очень переживал. На восстановление дали на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что переживал за Ислама Махачева в бою с Алексом Волкановски.

«Это был самый сложный бой. Для меня это было эмоционально сложно. Тяжелый бой, вдали от родины. На восстановление дали на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Для Ислама это было очень важно.

Когда у тебя есть на 11 часов больше на восстановление, ты можешь поспать и еще раз покушать, набрать 2-3 кг. Тяжелый момент был, я все это понимал. Зрители не знают всего этого.

Еще часовой пояс – Австралия и так далее. Это не отмазки, я просто привожу факты. Ну и меня в первый раз в жизни не было рядом. Очень сильно переживал», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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